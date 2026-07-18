Posti rosa per mamme e bebè: approvato il nuovo regolamento

Approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il rilascio dei contrassegni destinati agli spazi di sosta riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini fino a due anni. Ridisegnati anche gli stalli, che saranno collocati in aree maggiormente frequentate dalle famiglie.

Un nuovo strumento a sostegno della maternità e della genitorialità entra nella disciplina comunale della mobilità. Il Consiglio comunale, riunito il 9 luglio 2026 alle ore 18 nella sala delle adunanze, ha approvato all’unanimità il “Regolamento per la disciplina del rilascio dei contrassegni per la sosta negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori dei minori di anni due”.

Alla seduta erano presenti 12 consiglieri su 13. La riunione è stata presieduta dal sindaco Daniele Saia, con la partecipazione del Segretario generale Maria Teresa Miraldi.

A illustrare il provvedimento è stato l’assessore Mario Petrecca, che ha evidenziato come l’approvazione di un apposito regolamento consenta non solo di disciplinare il rilascio dei permessi, ma anche di prevedere eventuali misure sanzionatorie contro gli utilizzi impropri degli spazi riservati.

«Con l’occasione – ha spiegato l’assessore – gli stalli di sosta verranno ridisegnati e collocati in aree di maggiore frequentazione da parte di gestanti e genitori, così da rendere il servizio realmente utile alle famiglie».

Il regolamento nasce sulla base delle disposizioni del Codice della Strada che riconoscono ai Comuni la possibilità di riservare posti auto specifici per i veicoli utilizzati da donne in gravidanza e da genitori con bambini di età non superiore ai due anni. La normativa prevede inoltre uno speciale contrassegno, comunemente conosciuto come “Permesso Rosa”, necessario per poter usufruire degli appositi stalli.

L’Amministrazione comunale ha scelto di introdurre una disciplina precisa per garantire un utilizzo corretto delle aree riservate e prevenire eventuali abusi. Il regolamento approvato è composto da sette articoli e dai relativi allegati, con indicazioni sulle modalità di richiesta, rilascio e utilizzo del contrassegno.

La proposta era già stata esaminata dalla seconda Commissione consiliare, che nella seduta del 23 giugno 2026 aveva espresso parere favorevole.

Nel corso della seduta il Consiglio ha dato atto che dall’approvazione del regolamento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, salvo eventuali spese già previste negli strumenti di programmazione dell’Ente.

Con la delibera approvata, il Comune ha affidato alla Polizia Locale gli adempimenti necessari per l’attuazione del regolamento, compreso il rilascio dei contrassegni e la predisposizione della modulistica, mentre al settore tecnico spetterà l’installazione della segnaletica e la realizzazione degli stalli riservati.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo. Il nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità urbana più attenta alle esigenze delle famiglie e alla tutela delle persone in una fase particolarmente delicata della vita quotidiana.