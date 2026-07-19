Gildone, auto in fiamme nella notte: conducente si mette in salvo

Nella notte, intorno alle 2:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, composta da cinque unitÃ e da unâ€™Autopompa Serbatoio (APS), Ã¨ intervenuta a Gildone, in contrada Santâ€™Andrea, per lâ€™incendio di unâ€™autovettura.

Allâ€™arrivo sul posto, il veicolo era giÃ completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere lâ€™incendio e a mettere in sicurezza lâ€™area, evitando ulteriori rischi.

Secondo quanto riferito dal conducente, mentre era in marcia ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Ha quindi fermato immediatamente il veicolo e si Ã¨ allontanato per mettersi in sicurezza. Poco dopo, le fiamme hanno rapidamente avvolto lâ€™autovettura. Nessuno Ã¨ rimasto ferito.