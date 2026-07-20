Incidente al concerto di Noemi, Menna: Â«Pronta guarigione all'artista, vicinanza alla comunitÃ  di San SalvoÂ»

VASTO â€“ Prima il pensiero rivolto a Noemi, poi la vicinanza alla comunitÃ di San Salvo. Ãˆ il messaggio del sindaco di Vasto, Francesco Menna, all'indomani dell'incidente avvenuto durante il concerto dell'artista in piazzale Cristoforo Colombo.

Â«Desidero augurare una pronta guarigione a Noemi. L'artista Ã¨ ora affidata alle cure del personale sanitario del nostro ospedale San PioÂ», ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo fiducia nel lavoro dei medici e degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza.

Successivamente, Menna ha rivolto un pensiero all'Amministrazione comunale e all'intera comunitÃ di San Salvo, colpite da quanto accaduto nel corso della serata.

Â«Un pensiero di affetto e di vicinanza all'Amministrazione e alla comunitÃ di San Salvo per l'incidente avvenuto ieri sera durante il concerto di Noemi in piazzale Cristoforo ColomboÂ», ha affermato.

Con il suo messaggio, il sindaco di Vasto ha voluto manifestare solidarietÃ alla cittÃ vicina e, al tempo stesso, rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione alla cantante ricoverata presso l'Ospedale San Pio.