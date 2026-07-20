Doppio successo per Matteo Gigliozzi: laurea in Informatica per le Aziende Digitali e l'impegno nell'azienda di famiglia

Oggi, 20 luglio, Matteo Gigliozzi si è laureato presso l'Università Telematica Pegaso nel corso di laurea in Informatica per le Aziende Digitali, discutendo la tesi dal titolo:

"Dalla rendicontazione alla comunicazione digitale: analisi del report di sostenibilità del Caseificio Di Nucci e realizzazione di una pagina web".

Con il conseguimento della laurea, Matteo raggiunge un importante traguardo, ottenuto conciliando con determinazione lo studio universitario con l'impegno quotidiano nell'attività di famiglia della “Macelleria Gigliozzi” Un percorso affrontato con costanza, sacrificio e dedizione, qualità che gli hanno fatto guadagnare la stima e l'affetto di quanti lo conoscono.

Al neo dott. Matteo Gigliozzi giungono le più vive congratulazioni da tutta la comunità agnonese, insieme agli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Congratulazioni anche ai genitori, Adriana e Marcello, la sorella Sofia, la nonna Cristina e alla fidanzata Francesca che hanno accompagnato e sostenuto Matteo nel raggiungimento di questo prestigioso traguardo.

A Matteo e alla sua famiglia si uniscono negli auguri amici, conoscenti e familiari, condividendo la gioia per questo significativo successo.

Auguri al dott Gigliozzi, alla famiglia dalla redazione di Altomolise.net