Trivento celebra i Santi Patroni, due giorni di appuntamenti in Cattedrale

Saranno due giorni di celebrazioni religiose in programma il 27 e 28 luglio nella Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore di Trivento, in occasione della festa patronale e nellâ€™ambito del Tricentenario della dedicazione dellâ€™edificio sacro (1726-2026).

Il percorso celebrativo del tricentenario Ã¨ stato inaugurato il 20 gennaio scorso, nel giorno del 300Â° anniversario della dedicazione della Cattedrale, avvenuta nel 1726 per opera di monsignor Alfonso Mariconda. In quellâ€™occasione il vescovo, monsignor Camillo Cibotti, ha presieduto una solenne Messa concelebrata da numerosi sacerdoti della diocesi.

Le iniziative prenderanno il via lunedÃ¬ 27 luglio. Alle 18 Ã¨ in programma la recita del Santo Rosario, seguita alle 18:30 dai Primi Vespri presieduti da monsignor Cibotti, con lâ€™esposizione delle Sacre Reliquie dei Santi Martiri. A seguire si terrÃ un concerto dâ€™organo del professor Federico Del Sordo. Alle 20:30 la Cattedrale ospiterÃ unâ€™elevazione spirituale in musica dedicata alla Beata Vergine Maria, Regina dei Martiri, con letture, canto gregoriano e organo.

MartedÃ¬ 28 luglio, giorno della festa patronale, alle 17 il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederÃ la Messa solenne. Al termine della Messa si svolgerÃ la processione per le vie della cittÃ .