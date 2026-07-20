Salcito inaugura il nuovo Campo Sportivo Polivalente di via XXIV Maggio



Salcito si prepara a vivere un momento importante per la comunitÃ con l'inaugurazione ufficiale del nuovo Campo Sportivo Polivalente di via XXIV Maggio. La cerimonia si terrÃ giovedÃ¬ 24 luglio 2026 alle ore 18:00, alla presenza delle autoritÃ civili, militari, religiose e sportive.

L'opera, realizzata dal Comune di Salcito grazie al finanziamento del Bando Sport Missione Comune 2024 e di Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un investimento concreto nello sport e nei luoghi di aggregazione del territorio.

L'evento, promosso dal sindaco Giovanni Galli, prevede il saluto delle autoritÃ , la benedizione della struttura, il tradizionale taglio del nastro e un momento di condivisione con la cittadinanza.

L'Amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare a questa giornata di festa, che segna la restituzione alla comunitÃ di uno spazio moderno e funzionale, pensato per favorire la pratica sportiva, l'inclusione e la crescita sociale.

"Lo sport Ã¨ un ponte tra le persone, un motore di crescita e di inclusione per tutta la comunitÃ ."