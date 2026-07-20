Il Dott. Enzo Carmine Delli Quadri nominato Presidente Onorario dellâ€™Olympia Agnonese

La Polisportiva Olympia Agnonese rende noto che, nel corso dellâ€™Assemblea dei Soci svoltasi in data odierna, Ã¨ stata deliberata allâ€™unanimitÃ la nomina del Dott. Enzo Carmine Delli Quadri a Presidente Onorario della societÃ . Il Dott. Delli Quadri aveva giÃ ricoperto questo incarico in passato e, dopo essere tornato a far parte della compagine sociale, continuerÃ a mettere la propria esperienza e il proprio contributo al servizio dellâ€™Olympia Agnonese anche nel ruolo di Presidente Onorario. La nomina rappresenta il riconoscimento della stima e della fiducia che lâ€™intera societÃ ripone nella sua persona, oltre che della disponibilitÃ dimostrata nel sostenere il progetto granata.

La Polisportiva Olympia Agnonese rivolge al Dott. Enzo Carmine Delli Quadri le piÃ¹ sincere congratulazioni e gli augura buon lavoro per questo prestigioso incarico.