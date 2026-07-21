Vasto d’Autore Festival, domani Marco Travaglio all’Arena Ennio Morricone

Prosegue, nell’ambito della quinta edizione del Vasto d’Autore Festival, il cartellone delle date Extra. Domani, 22 luglio, all’Arena Ennio Morricone, ospite sarà il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, protagonista della Lectio Magistralis dal titolo “Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare”.

L’incontro proporrà un’analisi che non considera gli attentati del 1992 un capitolo chiuso della storia giudiziaria italiana, ma un evento con legami ancora attuali con la classe dirigente del Paese.

L’appuntamento segue la prima data Extra del festival, che il 20 luglio ha visto protagonista Walter Veltroni con lo spettacolo teatrale e musicale “Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile”. L’opera, prima parte di un progetto dedicato ai decenni che hanno segnato la storia italiana dagli anni Sessanta ai Duemila, ha raccontato un periodo di grandi trasformazioni attraverso il racconto personale e storico dell’autore, accompagnato al pianoforte da Gabriele Rossi.

Il programma delle date Extra proseguirà il 6 settembre con il giornalista Gianni Riotta, che converserà con il magistrato Bruno Giangiacomo sul volume Generose anime di eroi (Mondadori). Tra gli ospiti attesi nel mese di settembre, in data ancora da definire, è annunciata anche la giornalista e conduttrice televisiva Monica Maggioni, che presenterà il libro L’avversario leale (De Agostini).

I biglietti sono disponibili nei punti vendita del territorio, presso Muzak e il Bar I Due Pini, oltre che online sulla piattaforma CiaoTickets.