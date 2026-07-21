Provincia di Isernia, svolta a centrosinistra. Paglione: "Via a una fase nuova, ora chiarezza e coerenza politica"

ISERNIA â€” Con il Consiglio provinciale di insediamento si apre ufficialmente una nuova fase politica per la provincia di Isernia. A tracciare la rotta Ã¨ Candido Paglione, sindaco di Capracotta e consigliere provinciale rieletto, all'indomani del netto risultato delle elezioni del 5 luglio che ha consegnato al centrosinistra una maggioranza di 6 consiglieri su 10.

"Superiamo la stagione delle larghe intese e degli accordi dettati dalla necessitÃ : oggi gli amministratori ci chiedono chiarezza, coerenza e una visione politica condivisa nell'interesse esclusivo di tutte le comunitÃ della nostra provincia" â€” dichiara Paglione, rilanciando da Isernia la sfida per la costruzione di un'alternativa seria, credibile e vicina ai territori.

Di seguito le dichiarazioni di Paglione:

Oggi ho partecipato al Consiglio provinciale di insediamento, dopo le elezioni del 5 luglio che hanno consegnato al centrosinistra una maggioranza chiara: 6 consiglieri provinciali su 10. Il voto degli amministratori ha definito un nuovo equilibrio politico e chi ha ricevuto la responsabilitÃ di amministrare deve poterlo fare con chiarezza, senza piÃ¹ accordi dettati dalla necessitÃ , ma da una visione politica condivisa. Si apre, dunque, una fase diversa, nella quale vengono meno le ragioni che, nella precedente consiliatura, avevano reso necessari assetti piÃ¹ ampi per garantire la governabilitÃ . Pur nel rispetto del contributo offerto dai consiglieri del centrodestra che hanno sostenuto il presidente Daniele Saia nella passata consiliatura, oggi Ã¨ il tempo della chiarezza. La maggioranza che gli amministratori hanno scelto ha il dovere e la responsabilitÃ di amministrare, nell'interesse esclusivo della provincia di Isernia e di tutte le sue comunitÃ . Da questa esperienza puÃ² e deve partire anche la costruzione di un'alternativa credibile, seria e riconoscibile, fondata sulla buona amministrazione, sulla coerenza politica e sulla vicinanza ai territori. Da consigliere provinciale rieletto, metterÃ² il massimo impegno, con spirito di servizio e senso delle istituzioni, per rappresentare al meglio le esigenze di ogni comunitÃ della nostra provincia.