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Reati tributari, accordo per rafforzare il contrasto nel circondario di Isernia

Intesa tra Procura, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza del Molise.

AttualitÃ 
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Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia, la Procuratrice della Repubblica di Isernia, Dott.ssa Carla Canaia, il Direttore Regionale dellâ€™Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani e il Comandante Regionale Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, hanno siglato un accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari.

Lâ€™intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei piÃ¹ pericolosi fenomeni di evasione fiscale, rilevati nel corso delle verifiche della Guardia di finanza e dellâ€™Agenzia delle Entrate di Isernia. Un apposito tavolo tecnico di coordinamento valuterÃ  di volta in volta lâ€™incisivitÃ  delle azioni di contrasto delle frodi, condividendo le informazioni e le procedure operative piÃ¹ efficaci per lâ€™accertamento degli illeciti di natura tributaria.

Lâ€™accordo odierno, che fa seguito a quelli giÃ  sottoscritti lo scorso anno con le Procure della Repubblica di Campobasso e Larino, tende a garantire il piÃ¹ stretto raccordo tra lâ€™azione di controllo dellâ€™Amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal Pubblico Ministero nella repressione dei delitti fiscali nel Circondario del Tribunale di Isernia.

Tra gli accorgimenti adottati, si mira anche a fornire alla stessa AutoritÃ  Giudiziaria una ricognizione tempestiva dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli indagati, per consentirne la sistematica aggressione con provvedimenti di sequestro preventivo ed arrivare al definitivo recupero dei proventi illeciti dellâ€™evasione fiscale.

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