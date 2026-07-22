Reati tributari, accordo per rafforzare il contrasto nel circondario di Isernia

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia, la Procuratrice della Repubblica di Isernia, Dott.ssa Carla Canaia, il Direttore Regionale dellâ€™Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani e il Comandante Regionale Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, hanno siglato un accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari.

Lâ€™intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei piÃ¹ pericolosi fenomeni di evasione fiscale, rilevati nel corso delle verifiche della Guardia di finanza e dellâ€™Agenzia delle Entrate di Isernia. Un apposito tavolo tecnico di coordinamento valuterÃ di volta in volta lâ€™incisivitÃ delle azioni di contrasto delle frodi, condividendo le informazioni e le procedure operative piÃ¹ efficaci per lâ€™accertamento degli illeciti di natura tributaria.

Lâ€™accordo odierno, che fa seguito a quelli giÃ sottoscritti lo scorso anno con le Procure della Repubblica di Campobasso e Larino, tende a garantire il piÃ¹ stretto raccordo tra lâ€™azione di controllo dellâ€™Amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal Pubblico Ministero nella repressione dei delitti fiscali nel Circondario del Tribunale di Isernia.

Tra gli accorgimenti adottati, si mira anche a fornire alla stessa AutoritÃ Giudiziaria una ricognizione tempestiva dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli indagati, per consentirne la sistematica aggressione con provvedimenti di sequestro preventivo ed arrivare al definitivo recupero dei proventi illeciti dellâ€™evasione fiscale.