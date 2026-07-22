Capracotta, Arsura Festival: al via le prevendite per il concerto del 14 agosto

Dopo aver portato tra le montagne dellâ€™Alto Molise unâ€™icona mondiale come Manu Chao, Arsura Festival rilancia ancora e si consolida come uno degli appuntamenti musicali piÃ¹ importanti dellâ€™estate musicalemolisana e non solo. Il prossimo 14 agosto a Capracotta, nella stessa spettacolare location alle porte del paese che ha giÃ ospitato la prima edizione, saliranno sul palco nomi amatissimi dal pubblico.

Gli organizzatori hanno messo a punto una line-up che promette scintille. Sul palco i live d Planet Funk e di Frankie Hi-Nrg e poi ancora i dj set di Pau (Negrita) e di Alex Neri. Le prevendite dei biglietti saranno aperte oggi, mercoledÃ¬ 22 luglio, alle 15 su Ciaotickets, Ticketone e nei punti vendita abituali (costo 25 euro inclusi i diritti di prevendita).

In unâ€™unica giornata dunque sarÃ possibile vedere dal vivo una delle band italiane piÃ¹ amate nel mondo come i Planet Funk, formazione che ha firmato hit planetarie come Chase The Sun, Who Said e Inside All The People. A rendere ancora piÃ¹ esplosiva la serata ci saranno anche Pau, storica voce dei Negrita, con un dj set esclusivo, Frankie Hi-Energie Mc e il dj Alex Neri, per un viaggio tra elettronica, rock e hip hop destinato a trasformare il cuore dellâ€™Appennino in una gigantesca arena a cielo aperto.