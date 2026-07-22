Larino, inaugurati Ospedale e Casa della ComunitÃ : il "Vietri" rilancia la sanitÃ  del Basso Molise

Con il taglio del nastro al presidio sanitario "Vietri" di Larino, prendono ufficialmente vita l'Ospedale di ComunitÃ e la Casa della ComunitÃ , realizzati grazie ai fondi del PNRR. Un traguardo strategico che premia uno sforzo istituzionale sinergico, finalizzato a rilanciare la medicina di prossimitÃ , ridurre la pressione sulle strutture di emergenza-urgenza e garantire ai cittadini servizi sanitari moderni e integrati. Soddisfazione espressa dai vertici regionali e sanitari, in primis dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dalla Direzione Strategica dell'ASReM, guidata dal Direttore Generale Giovanni Di Santo con i Direttori Sanitario, Carmine Lauriello, ed Amministrativo, Grazia Matarante, affiancati dall'ex Direttore del Distretto di Termoli, giÃ DS ASReM, Giovanni Giorgetta. Un passo cruciale per ridefinire la mappa dei servizi sanitari del territorio: la qualitÃ di un sistema sanitario si misura sulla capacitÃ di garantire cura, assistenza e continuitÃ vicine alle persone. L'OSPEDALE DI COMUNITA' La riorganizzazione del "Vietri" mette al centro la continuitÃ assistenziale e la riabilitazione, fornendo risposte concrete ai pazienti in fase post-acuta o con bisogni complessi.

Degenze e Riabilitazione -â€‚â€‚â€‚â€‚â€‚

Degenze Infermieristiche: 20 posti letto dedicati all'Ospedale di ComunitÃ per la gestione assistenziale a bassa intensitÃ clinica. -â€‚â€‚â€‚â€‚â€‚

Area Riabilitativa: 50 posti letto totali, di cui 20 dedicati alla riabilitazione ortopedica e 30 destinati alla riabilitazione neurologica. -â€‚â€‚â€‚â€‚â€‚

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA): 40 posti totali, strutturati in 10 posti (R2) per pazienti affetti da Alzheimer, 30 posti (R3) dedicati a soggetti con elevati bisogni sociosanitari.

LA CASA DELLA COMUNITÃ€ Attraverso la Casa della ComunitÃ , il presidio di Larino diventerÃ il perno dell'assistenza territoriale primaria, azzerando le distanze tra medici, assistenti sociali e utenti. Medici, Specialistica e Prevenzione -â€‚â€‚â€‚â€‚

Medicina Generale e Pediatria: Presenza costante di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS). -â€‚â€‚â€‚

e attivazione rapida dell'Assistenza Domiciliare Integrata. -â€‚â€‚â€‚â€‚

Salute e Prevenzione: Punto prelievi, servizio di vaccinazioni pediatriche e Consultorio Familiare

UFFICI AMMINISTRATIVI E SOCIALI La struttura consentirÃ ai cittadini di gestire in un unico luogo pratiche burocratiche essenziali: scelta e revoca del medico, esenzioni per patologia e reddito, approvazione dei piani terapeutici, rilascio di certificazioni mediche (es. patenti) e supporto da parte degli assistenti sociali.

UN POLO DI ECCELLENZA PER IL BASSO MOLISE Oltre alle novitÃ legate alla medicina territoriale, il polo sanitario "Vietri" si conferma presidio fondamentale per l'area frentana grazie alla presenza di unitÃ e servizi ad alta specializzazione: -â€‚â€‚â€‚â€‚

Camera Iperbarica e Nefrodialisi -â€‚â€‚â€‚â€‚â€‚

Endoscopia Digestiva e Farmacia Territoriale -â€‚â€‚â€‚â€‚â€‚

Ambulatori Specializzati: Ambulatorio infermieristico, chirurgico e centro avanzato per la cura delle ferite difficili (vulnologia), week surgery.

L'attivazione di questi servizi risponde a una duplice necessitÃ : garantire la presa in carico del cittadino direttamente sul territorio e alleggerire la pressione sugli Ospedali di rete (come il "San Timoteo" di Termoli) e sui relativi Pronto Soccorso. Con il nuovo assetto del "Vietri" e al contributo di tutti i medici e gli operatori sanitari che vi lavorano quotidianamente, il Basso Molise si dota di un modello di sanitÃ circolare, moderno e orientato alle reali esigenze della comunitÃ .