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Calcio a 5 per non vedenti, il fisioterapista dell'US Venafro Nino Perna convocato con la Nazionale agli Europei

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Il fisioterapista dell'US Venafro, Nino Perna, farÃ  parte della spedizione azzurra ai Campionati Europei IBSA di calcio a 5 categoria B1, riservati ad atleti ciechi, in programma a Strasburgo dal 14 al 24 agosto.

Il professionista molisano Ã¨ stato ufficialmente convocato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi per entrare nello staff sanitario della Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Michele Pugliese.

Perna accompagnerÃ  gli azzurri in una competizione di grande prestigio, considerata una tappa fondamentale del percorso internazionale della selezione italiana. L'Italia Ã¨ stata inserita nel gruppo B insieme a Romania, Turchia e Spagna e l'Europeo di Strasburgo rappresenterÃ  il primo importante appuntamento nel cammino verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

La convocazione costituisce un importante riconoscimento per il fisioterapista dell'US Venafro, da anni impegnato nella fisioterapia sportiva, che metterÃ  la propria esperienza al servizio della Nazionale in una delle principali manifestazioni continentali dedicate al calcio a 5 per atleti con disabilitÃ  visiva.

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