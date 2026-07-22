Animali al sicuro dal caldo: vietato lasciarli su balconi e nelle auto in sosta

Con ordinanza del sindaco Francesco Menna, da oggi 22 luglio 2026 e fino al 30 settembre 2026, sono in vigore le disposizioni finalizzate a garantire la tutela e il benessere degli animali d'affezione durante i mesi piÃ¹ caldi. L'ordinanza vieta di detenere, anche temporaneamente, gli animali su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni quando siano esposti direttamente e a lungo ai raggi solari, privi di adeguata ombra, ventilazione, acqua fresca o di un idoneo riparo dal caldo. I proprietari, detentori o custodi sono inoltre tenuti a garantire costantemente acqua fresca e pulita, adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo, un ambiente compatibile con il benessere psicofisico dell'animale e un'idonea custodia e sorveglianza. L'ordinanza ribadisce anche il divieto di lasciare animali all'interno di veicoli in sosta o parcheggiati quando le condizioni climatiche possano metterne a rischio la salute e il benessere, anche in presenza di finestrini parzialmente aperti. Â«Vogliamo richiamare tutti e tutte a un gesto di responsabilitÃ e di civiltÃ . Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di tutela e benessere animale. Invitiamo i cittadini e le cittadine a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali situazioni di maltrattamento o di evidente pericolo per gli animaliÂ», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessora al Benessere degli animali Paola Cianci.