Pooh a Campobasso: oltre 3mila spettatori per la tappa molisana

Quarantasei canzoni per celebrare sessant’anni di carriera. Si è chiuso ieri sera sulle note di Chi fermerà la musica il concerto dei Pooh nell’area eventi di Selva Piana, a Campobasso, tappa del tour “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, che ha richiamato oltre 3mila spettatori.





Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno proposto una scaletta che ha spaziato dai primi successi, come Piccola Katy e Pensiero, a brani come Parsifal, Uomini soli, Dammi solo un minuto, Noi due nel mondo e Tanta voglia di lei. Il pubblico ha accompagnato la band per tutta la serata, affollando l’area sotto il palco nella parte conclusiva del concerto, quando sono risuonati alcuni dei brani più noti del repertorio.

Nel corso della serata non sono mancati i ricordi di Valerio Negrini, fondatore e storico autore dei Pooh, e di Stefano D’Orazio, batterista e paroliere della band scomparso nel 2020. Dal palco è arrivato anche un saluto a Pasquale Di Lauro, molisano di Ripalimosani ed ex tecnico di palco dei Pooh.