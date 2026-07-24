Caritas Trivento rilancia la campagna europea “Good Food 4All”

La Caritas Diocesana di Trivento rilancia la campagna europea “Good Food 4All”, un’importante iniziativa promossa per chiedere alle istituzioni dell’Unione Europea di adottare politiche capaci di garantire a tutti il diritto a un’alimentazione sana, nutriente, sostenibile e accessibile.

Il cibo non è una semplice merce, ma un bene essenziale e un diritto fondamentale della persona. Non deve limitarsi a sfamare, ma deve contribuire alla salute, prevenire le malattie, favorire una crescita equilibrata e tutelare la dignità di ogni essere umano, nel rispetto dell’ambiente, dei lavoratori e dei territori. Per questo è necessario promuovere sistemi alimentari più giusti, capaci di coniugare il diritto al cibo con la salvaguardia del creato e la giustizia sociale.

Nutrirsi bene non può diventare un privilegio riservato a chi possiede maggiori risorse economiche. È un diritto universale che deve essere garantito a tutti. Purtroppo, ancora oggi, milioni di persone sono costrette a consumare alimenti di scarsa qualità perché non possono permettersi cibi sani e prodotti in modo sostenibile. Questa situazione alimenta nuove forme di povertà, aumenta le disuguaglianze, incide sulla salute pubblica e rende sempre più fragile il nostro modello alimentare.

La campagna “Good Food 4All” intende promuovere un cambiamento concreto delle politiche europee attraverso un’Iniziativa dei Cittadini Europei. In sette Paesi dell’Unione è stata avviata una raccolta firme con l’obiettivo di raggiungere un milione di adesioni, il numero necessario affinché la Commissione Europea sia chiamata a prendere in esame le richieste dei cittadini e ad avviare un percorso legislativo.

Ad oggi, dopo sette mesi di campagna, sono state raccolte circa80.000 firme. Ne occorrono ancora molte per raggiungere il traguardo entro i quattro mesi conclusivi del 2026. Per questo la Caritas Diocesana di Trivento invita tutti a compiere un piccolo gesto che può contribuire a un grande cambiamento.

Firmare è semplice: basta collegarsi alla pagina dedicata della campagna e seguire le indicazioni disponibili sul sito di Caritas Italiana: https://www.caritas.it/goodfood4all/ .

«Contro la fame – afferma don Alberto Conti, direttore della Caritas Diocesana di Trivento – non bastano parole, slogan o proclami. Servono scelte coraggiose e azioni concrete. Nel mondo, ancora oggi, circa 645 milioni di persone vivono in condizioni di grave insicurezza alimentare. Non possiamo rassegnarci a considerare normale che milioni di uomini, donne e bambini non abbiano accesso a un’alimentazione adeguata mentre altri vivono nello spreco.

Per questo invito tutti non solo a firmare personalmente questa iniziativa, ma anche a promuoverla nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle scuole, nei gruppi e in ogni comunità. Ogni firma è un atto di responsabilità e di speranza, un modo concreto per dire che il diritto al cibo deve essere garantito a tutti.

La democrazia diventa davvero viva quando i cittadini partecipano e chiedono con forza alle istituzioni di costruire politiche che mettano al centro la persona, il bene comune e la giustizia sociale. Nessuno deve essere lasciato indietro e nessuno deve essere costretto a scegliere tra mangiare e vivere con dignità. Prendersi cura del cibo significa prendersi cura dell’umanità e della casa comune: è una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi.»