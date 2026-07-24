Incendi in Tunisia, l'Italia invia un Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autoritÃ tunisine all'Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, sta coordinando l'intervento di un Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando la Tunisia. Le migliorate condizioni meteorologiche nel nostro Paese, valutate nei bollettini di suscettivitÃ all'innesco degli incendi boschivi, hanno reso possibile l'invio del mezzo antincendio in supporto delle squadre locali. Qualora le condizioni sul nostro territorio nazionale lo richiedessero il canadair sarÃ prontamente rischierato secondo le esigenze.

Il velivolo antincendio Ã¨ stato attivato come risorsa rescEU-IT nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile.