Terremoto in Molise alle 00:08: scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Pizzone, nessun danno segnalato

PIZZONE (IS) â€“ Una scossa di terremoto di magnitudo locale (ML) 4.1 Ã¨ stata registrata nella notte di sabato 25 luglio, alle 00:08, con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma Ã¨ stato localizzato a una profonditÃ di circa 10 chilometri, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il terremoto Ã¨ stato avvertito distintamente in gran parte del Molise e anche nelle regioni limitrofe, tra cui Abruzzo, Lazio e Campania. In molti centri abitati numerosi cittadini sono usciti in strada in via precauzionale, soprattutto nei minuti immediatamente successivi alla scossa.

Le prime verifiche effettuate dalle autoritÃ locali e dalla Protezione Civile non hanno evidenziato danni a persone o edifici. Anche il sindaco di Pizzone, Vincenzo Di Cristofano, ha riferito che, al momento, non risultano criticitÃ rilevanti nel territorio comunale.

L'INGV ricorda che l'area dell'Alta Valle del Volturno rientra tra quelle a maggiore pericolositÃ sismica dell'Appennino centro-meridionale e in passato Ã¨ stata interessata da eventi di forte intensitÃ . Dopo la scossa principale, la rete sismica nazionale ha registrato anche alcune repliche di minore entitÃ , tra cui un evento di magnitudo 2.2 nelle ore successive.

Le autoritÃ continuano a monitorare l'evoluzione della sequenza sismica. Al momento non sono state segnalate situazioni di emergenza e non risultano richieste di intervento legate a danni provocati dal terremoto.

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sala Sismica Nazionale; verifiche di Protezione Civile e Vigili del Fuoco.