Trivento, mostre, musica, teatro e libri: il calendario degli eventi culturali tra luglio e agosto

Dopo l'avvio del progetto nazionale "Una Boccata d'Arte", entra nel vivo il programma culturale promosso dall'Amministrazione comunale. Una programmazione costruita attorno a iniziative diverse, che raccontano una stessa idea di cultura: quella che nasce dai luoghi, incontra le persone e cresce nel rapporto con la comunità.

Il percorso ha preso avvio lo scorso 20 giugno con "Una Boccata d'Arte", il progetto nazionale promosso da Fondazione Elpis che ha inserito Trivento tra i venti borghi italiani protagonisti dell'edizione 2026. L'installazione dell'artista Angelo Leonardo “Perché non dovrei vagare per i pascoli a cercare il vento?”, visitabile fino al 4 ottobre in Piazzetta Codarda, mette in relazione Trivento con i linguaggi dell'arte contemporanea e lo inserisce in una rete nazionale di luoghi che scelgono la cultura come occasione di dialogo con il territorio e la comunità.

Domenica 26 luglio, negli spazi dell'ex Palazzo Comunale di via Torretta, saranno inaugurate due mostre che rappresentano altrettanti modi di intendere la ricerca artistica. "Eleutheros – Altriventi", promossa e finanziata dal Comune, riunisce artisti e sensibilità differenti, offrendo uno sguardo sulle molteplici modalità in cui l'arte interpreta il presente e contribuisce alla resilienza culturale di una comunità, mentre "La Pittura ad uncinetto da Picasso a Molisia" di Cristina Mastroiacovo, fortemente voluta e patrocinata dal Comune, valorizza il percorso di un'artista triventina che ha saputo trasformare una tecnica della tradizione in un linguaggio creativo originale.

Martedì 28 luglio, nel solco della tradizione che vede la musica classica e bandistica protagonista delle Feste Patronali, il Comune sostiene la presenza dell’Orchestra Sinfonica del Molise con il concerto “Campane, Zampogna e Orchestra”. Sul palco, insieme all'Orchestra Sinfonica del Molise, si esibiranno il carillon di campane della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, ideato e interpretato da Giulio Costanzo e la zampogna di Daniele Romano. Con questa scelta, l'Amministrazione dimostra il proprio impegno a sostenere il tradizionale appuntamento musicale delle Feste Patronali, che da sempre rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità triventina.

Il percorso proseguirà mercoledì 5 agosto con il recital storico-teatrale "C'è chi disse NO!", a cura di Fabrizio Nocera con la Compagnia Teatrale SenzAppello, che restituisce voce agli Internati Militari Italiani, molisani e non, offrendo un'occasione di riflessione su una delle pagine più significative del Novecento. Venerdì 7 agosto sarà invece presentato il libro "Corpi al macello" del giornalista Giovanni Mancinone, dedicato al tema delle morti sul lavoro e alla tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori. Due appuntamenti diversi, accomunati dalla volontà di mantenere viva la memoria e di offrire occasioni di riflessione civile su temi che continuano a interrogare il nostro presente.

Con questa programmazione il Comune di Trivento rinnova il proprio impegno nel considerare la cultura non come una semplice successione di eventi, ma come un bene comune da coltivare nel tempo. Un investimento nelle relazioni, nella conoscenza e nella partecipazione, perché ogni iniziativa possa lasciare un segno non solo nel calendario, ma nella vita della comunità.