Terra Viva Festival, il 30 luglio Manu Chao a Riccia: tutte le informazioni sul concerto

Cresce l’attesa per il concerto di Manu Chao al Bosco Mazzocca di Riccia, in programma giovedì prossimo, 30 luglio. L’artista con un coinvolgente video in musica, in queste ore ha ‘lanciato’ il suo live molisano. L’esibizione di Manu Chao è prevista per le 20 in modo tale da agevolare l’arrivo di tutti i partecipanti, ma la musica nell’area dell’evento partirà già dalle 14 e per tutto il pomeriggio sono in programma dj set e l’esibizione di altri artisti come Giuseppe Spedino Moffa e Cantine Riunite band. Gli ultimi biglietti per il Terra Viva Festival sono ancora disponibili su Ciaotickets, Ticketone e nei punti vendita abituali.

Per il concerto, tutti i parcheggi saranno disponibili nell'area Escamare (Riccia), lungo la Statale 212 (km 55,6). Da qui partiranno le navette che accompagneranno il pubblico fino al Bosco Mazzocca, sede del concerto, a circa 4 chilometri di distanza.

Il servizio navette avrà un costo di 5 euro (andata e ritorno) e sarà continuo dalle 12 in poi. Gli organizzatori consigliano di arrivare al parcheggio con anticipo. L'elevata affluenza prevista potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi per salire sulle navette, soprattutto nelle ultime ore di servizi.