Vasto incendio a Campomarino: in via precauzionale evacuati gli ospiti di una casa di riposo e dei lidi balneari

Da questa mattina un vasto incendio di sterpaglie sta interessando il territorio di Campomarino. Diversi i fronti di fuoco attivi tra contrada Lauretta, contrada Ancora e lungo la Strada Statale 16.



Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Termoli, Santa Croce di Magliano e dalla Centrale di Campobasso, con automezzi specializzati nellâ€™antincendio boschivo. A supporto delle operazioni Ã¨ intervenuto anche lâ€™elicottero dei Vigili del Fuoco Drago VF158, decollato dal Reparto Volo di Pescara.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni meteorologiche e dal vento, hanno generato una densa colonna di fumo che ha invaso diverse abitazioni nelle zone circostanti, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Per consentire le attivitÃ di soccorso e garantire la sicurezza, Ã¨ stato chiuso il tratto della linea ferroviaria e quello della Strada Statale 16 compreso tra Chieuti e Campomarino. Difficoltosa anche la viabilitÃ sul tratto autostradale interessato. In via precauzionale, a causa dellâ€™intenso fumo, le autoritÃ hanno disposto lâ€™evacuazione degli ospiti di una casa di riposo situata nella zona interessata e di tutti gli ospiti dei lidi balneari a ridosso dellâ€™incendio.



Sul luogo dellâ€™intervento sono presenti anche personale della Polizia di Stato e dellâ€™Arma dei Carabinieri, impegnati nelle attivitÃ di supporto alla gestione dellâ€™emergenza e alla viabilitÃ . Considerata lâ€™estensione dellâ€™incendio, Ã¨ stato richiesto anche il supporto di ulteriori squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dallâ€™Abruzzo. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono tuttora in corso.