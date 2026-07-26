Dolore e cordoglio della politica per la prematura scomparsa di Cristian Sellecchia

Presidente regione molise Francesco Roberti:

"Con Cristian se ne va un amico, una persona con la quale ho condiviso un lungo percorso di confronto e collaborazione, iniziato quando entrambi ricoprivamo il ruolo di sindaci e amministratori comunali. Da allora è sempre rimasto un rapporto sincero, fondato sulla stima reciproca, sul rispetto e sulla comune passione per il servizio alle nostre comunità.

Ho appreso con grande dolore la notizia della sua prematura scomparsa. Cristian era un amministratore appassionato, un professionista stimato e un uomo che ha dedicato con serietà, competenza e autentico spirito di servizio il proprio impegno alla crescita della sua comunità, interpretando il ruolo istituzionale con responsabilità e dedizione.

In questo momento di immenso dolore desidero esprimere, a nome dell'intera Regione Molise e mio personale, la più sentita vicinanza alla moglie, ai figli, ai familiari, all'Amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Longano, che perdono un Sindaco profondamente legato al proprio territorio.

Il suo esempio di dedizione alle istituzioni e il suo amore per Longano resteranno un patrimonio prezioso per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, di apprezzarne le qualità umane e di condividere con lui il percorso amministrativo.

Alla sua famiglia giungano le nostre più sincere e affettuose condoglianze."

Presidente Provincia di Isernia Daniele Saia:

“Un sindaco serio e competente, che ha messo sempre al primo posto la comunità di Longano. Con la sua prematura scomparsa, Cristian Sellecchia lascia un vuoto incolmabile. Non dimenticheremo mai la sua determinazione, la sua passione e il suo impegno per gli alti valori della democrazia che si è onorato di rappresentare. A nome mio e del Consiglio provinciale di Isernia, porgo le più sentite condoglianze a tutti i cari di Cristian”.

Così il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

Annci Molise

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai cittadini di Longano (IS) per l’immatura e improvvisa scomparsa del sindaco Cristian Sellecchia. Lo dichiarano il presidente di ANCI Molise e tutta la comunità dei sindaci della Regione. Un amministratore di grandi qualità umane e professionali, ha sempre vissuto la sua attività politicoamministrativa a servizio dei cittadini, avendo come faro nell’agire il bene della comunità; ha guidato la comunità di Longano con saggezza, passione e altissimo senso del dovere, amministrando con impegno e abnegazione e avendo a cuore iniziative culturali, artistiche e di promozione del territorio. La sua passione amministrativa e la dedizione al servizio della comunità resterà patrimonio nella memoria della comunità dei sindaci.”