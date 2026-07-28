Vasto, Sergio Cammariere apre Musiche in Cortile: al via la XXI edizione della rassegna

PrenderÃ il via giovedÃ¬ 30 luglio, alle ore 21.30, nella splendida cornice dei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, la XXI edizione di Musiche in Cortile, la rassegna che da oltre ventâ€™anni rappresenta uno degli appuntamenti culturali piÃ¹ prestigiosi e attesi dellâ€™estate vastese.

Ad inaugurare il cartellone sarÃ Sergio Cammariere con il suo acclamato spettacolo Piano Solo, un concerto di rara intensitÃ nel quale il pianista e cantautore conduce il pubblico in un viaggio musicale fatto di poesia, jazz, musica dâ€™autore e improvvisazione.

Pur conservando la dimensione intima che caratterizza il progetto, la serata sarÃ impreziosita dalla partecipazione di due ospiti speciali di assoluto prestigio: Giovanna Famulari, raffinata violoncellista dalla grande sensibilitÃ interpretativa, e Daniele Tittarelli, tra i piÃ¹ apprezzati sassofonisti della scena jazz italiana, al sax soprano. Il loro contributo arricchirÃ il concerto con sonoritÃ eleganti e suggestive, dando vita a momenti di intenso dialogo musicale che renderanno lâ€™appuntamento ancora piÃ¹ esclusivo. Con il suo inconfondibile stile, Sergio Cammariere alternerÃ i brani che hanno segnato la sua carriera a momenti di improvvisazione e riletture sempre nuove, creando un rapporto diretto e autentico con il pubblico. Unâ€™esperienza musicale capace di emozionare, nella quale tecnica, sensibilitÃ e libertÃ espressiva si fondono in un linguaggio universale.

Lâ€™apertura della XXI edizione conferma la vocazione di Musiche in Cortile a proporre artisti di altissimo livello in una delle location piÃ¹ affascinanti della cittÃ , trasformando i Giardini di Palazzo dâ€™Avalos in un palcoscenico dâ€™eccezione dove musica, arte e bellezza dialogano in perfetta armonia. La rassegna Ã¨ curata da Muzak Eventi, con il sostegno dellâ€™Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Vasto, e rinnova anche questâ€™anno il proprio impegno nel promuovere una proposta culturale di qualitÃ , capace di richiamare appassionati e visitatori e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della cittÃ .

Il concerto avrÃ inizio alle ore 21:30. Per informazioni e prenotazioni Ã¨ possibile contattare Muzak Eventi al numero 346 7513610 . I biglietti sono disponibili in prevendita su Ciaotickets.



