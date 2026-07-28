Nasce a Termoli il Comitato di Futuro Nazionale: Anacleto Monti nominato segretario, primi aderenti da Fratelli d'Italia

A Termoli si Ã¨ costituito in pochissime ore con la fuoriuscita di Aida Romagnuolo, il Comitato di Futuro Nazionale di Vannacci. Segretario Ã¨ stato nominato Anacleto Monti, ex Fratelli d'Italia da sempre vicino alla Romagnuolo.



Termoli, 28 luglio 2026 â€“ Si Ã¨ ufficialmente costituito a Termoli il Comitato di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci. A ricoprire la carica di Segretario del Comitato Ã¨ stato nominato Anacleto Monti, che ha lasciato Fratelli d'Italia unitamente ad Aida Romagnuolo, essendo da sempre legato politicamente. Le aspettative per la nuova realtÃ politica nella cittadina adriatica, sono notevoli. Gran parte dei primi tesserati, infatti, proviene proprio da Fratelli d'Italia e, a seguito dell'abbandono di Aida Romagnuolo, ha deciso di seguirla. "Credo â€“ ha dichiarato Anacleto Monti â€“ che all'interno di Fratelli d'Italia molisana ci sarÃ una vera e propria emorragia, un fuggi fuggi generale che porterÃ tantissimi iscritti e simpatizzanti nel partito di Vannacci". Il Comitato di Termoli avvierÃ nei prossimi giorni un ciclo di incontri sul territorio per presentare programma e proposte di Futuro Nazionale. Intanto, chiunque voglia aderire al Comitato di Termoli di Futuro Nazionale, anche se residente in uno dei Comuni limitrofi, puÃ² contattare la segreteria alla email: *futuronazionaletermoli@gmail.com