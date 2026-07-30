Ortopedia del Veneziale, Corrado Leonida primo nella graduatoria per la direzione

Importante passo in avanti nel percorso di rafforzamento delle strutture ospedaliere dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Il dottor Corrado Leonida, professionista di grande esperienza proveniente dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna, Ã¨ risultato al primo posto nella graduatoria del concorso per la direzione della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. "F. Veneziale" di Isernia e prenderÃ servizio a settembre.

L'innesto di una figura di elevato profilo scientifico e operativo rappresenta una risorsa fondamentale per il rilancio di un reparto chiave per il presidio pentro e per l'intera rete assistenziale molisana.

"Un segnale di forte concretezza e un passaggio fondamentale per la sanitÃ del nostro territorio â€“ ha commentato il Direttore Sanitario dell'ASReM, Carmine Lauriello - L'arrivo del dottor Corrado Leonida, un professionista dal valore indiscusso formatosi e consolidatosi in un'eccellenza di livello nazionale ed europeo come il Sant'Orsola di Bologna, dimostra come il Molise sappia attrarre competenze di altissimo livello. Affidare la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del 'Veneziale' a un medico della sua caratura ci consentirÃ di innalzare notevolmente la qualitÃ della risposta assistenziale e chirurgica offerta ai cittadini, lavorando concretamente anche per l'abbattimento della mobilitÃ passiva. A nome di tutta la Direzione dell'ASReM rivolgo al dottor Leonida i migliori auguri per il nuovo incarico, certi che la sua guida porterÃ benefici tangibili sia all'utenza sia all'infrastruttura professionale del reparto."

Con l'espletamento di questa procedura concorsuale, l'ASReM prosegue nell'attuazione del piano di potenziamento degli organici e di valorizzazione delle strutture sanitarie regionali.



