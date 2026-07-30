Trenitalia, lavori sulla linea Napoli-Roma via Cassino: modifiche alla circolazione dal 1Â° al 30 agosto



Dal 1Â° al 30 agosto 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Napoliâ€“Roma via Cassino subirÃ importanti modifiche per consentire interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento dell'infrastruttura. I lavori comporteranno interruzioni della linea in diverse tratte, con variazioni, limitazioni e cancellazioni dei treni regionali e modifiche anche per alcuni collegamenti Intercity e Intercity Notte.

Dal 1Â° al 5 agosto la circolazione sarÃ sospesa tra Capua e Cassino. I treni Regionali delle linee Romaâ€“Cassinoâ€“Caserta/Boiano, Napoliâ€“Casertaâ€“Cassino, Napoliâ€“Boiano e Romaâ€“Benevento subiranno modifiche al servizio. Saranno attivati autobus sostitutivi tra Vairano e Caserta, Cassino e Caserta, Napoli e Campobasso e tra Campobasso e Cassino/Roma.

Dal 6 al 15 agosto l'interruzione interesserÃ il tratto Romaâ€“Caserta. I treni Regionali della linea Romaâ€“Cassinoâ€“Caserta/Boiano saranno cancellati, mentre le altre relazioni subiranno variazioni. Previsti collegamenti sostitutivi in autobus tra Vairano e Caserta, Cassino e Caserta, Napoli e Campobasso, Campobasso e Cassino/Roma, oltre ai servizi tra Roma Anagnina e Ciampino, Colleferro, Frosinone e Cassino e tra Colleferro e Cassino.

Dal 18 al 23 agosto i lavori riguarderanno il tratto Romaâ€“Ciampino, con modifiche ai treni Regionali delle linee Romaâ€“Cassinoâ€“Caserta/Boiano e Romaâ€“Benevento. Saranno disponibili autobus tra Campobasso e Roma e tra Roma Anagnina e Ciampino.

Infine, dal 24 al 30 agosto, alcuni treni della relazione Roma Terminiâ€“Cassinoâ€“Casertaâ€“Benevento saranno limitati alla stazione di Cassino.

Le modifiche coinvolgeranno anche alcuni Intercity delle relazioni Romaâ€“Bari/Taranto e diversi Intercity Notte diretti a Lecce, Reggio Calabria, Siracusa e Palermo, con variazioni di orario e percorso e la soppressione di alcune fermate intermedie. Per alcuni collegamenti sarÃ attivato un servizio bus sostitutivo.

Trenitalia ricorda che i tempi di percorrenza degli autobus potranno aumentare in base al traffico stradale, che i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto ai treni e che sui bus non Ã¨ consentito il trasporto di biciclette nÃ© di animali, fatta eccezione per i cani guida.

La nuova programmazione sarÃ disponibile sui canali di vendita a partire dall'8 agosto. I viaggiatori potranno consultare gli aggiornamenti nella sezione InfomobilitÃ del sito e dell'App Trenitalia, contattare il call center gratuito o rivolgersi al personale presente nelle stazioni. Informazioni sulle modifiche saranno inviate anche tramite sms, e-mail e notifiche sull'App.