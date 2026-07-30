Rinnovato il protocollo Ordine dei Giornalisti del Molise – Anci

Questa mattina presso la sala della formazione dell’Ordine dei Giornalisti del Molise è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra Anci Molise e l’Ordine dei Giornalisti regionale. A firmare il documento il presidente dell’Ordine dei Giornalisti molisano Vincenzo Cimino e il presidente dell’Anci regionale Gianfranco Paolucci, sindaco di Macchia Valfortore, unitamente alla rappresentante sindacale Sigef per Campobasso Monica Surace.

“La legge 150/200 – afferma il presidente Paolucci – è stata ed è una norma di difficile applicazione anche in Molise, e stiamo lavorando per dar vita ad un consorzio fra più Comuni, perché uniti potrebbero e dovrebbero dotarsi di una figura indispensabile qual è appunto la figura dell’addetto stampa. Uniti ovviamente mi riferisco ai più piccoli, perché da soli non avrebbero le finanze necessarie. Io spero di fare da ponte, da stimolo per arrivare a dare risposte concrete anche dal punto di vista occupazionale. A tal riguardo ringrazio il presidente Cimino perché ha voluto rinnovare un atto già firmato anni or sono dalla precedente amministrazione, ma che andava rinnovato visto anche il documento siglato a Roma”.

“Nella Regione – afferma il presidente Cimino - siamo spesso al fai da te, ad un uso balordo e illegale di uffici stampa ballerini, ad amministratori che in barba alle regole chiudono uffici stampa oppure scrivono articoli in modo autonomo non avendone titolo, se non addirittura delegano la funzione della informazione pubblica ad altri addetti. Spesso capita che il flusso informativo di enti pubblici sia veicolato in forme difformi rispetto alla norma e per questo motivo, essendoci un nuovo presidente dell’Anci, abbiamo cercato di riproporre il vecchio quesito del concorso, dell’avviso pubblico, del rispetto della legge. Partendo dal 28 gennaio, data nella quale è stato sottoscritto il protocollo nazionale Fnsi, abbiamo inteso unire le forze per sensibilizzare i Comuni alla ricerca legale di un giornalista che svolga tali funzioni. Speriamo di riuscirci”.

Quindi ben vengano addetti stampa, portavoce, tutte le figure previste dalla 150/2000.

Si prega di darne diffusione.

IL PRESIDENTE

Prof. Vincenzo Cimino

