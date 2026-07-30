Poggio Sannita, al via gli interventi per il decoro urbano: riqualificati il Belvedere Colle e Piazza XVII Aprile

POGGIO SANNITA â€“ Primi interventi sul territorio per la nuova amministrazione comunale di Poggio Sannita, insediatasi da poche settimane. L'obiettivo Ã¨ avviare un percorso di valorizzazione del paese attraverso una maggiore attenzione al decoro urbano, alla manutenzione degli spazi pubblici e alla promozione delle bellezze del territorio.

Oltre alle attivitÃ di manutenzione ordinaria, il Comune ha giÃ realizzato una serie di interventi mirati. Tra questi, la pulizia e la riqualificazione dell'area del Belvedere Colle, uno spazio che negli ultimi anni era stato progressivamente trascurato e che, secondo l'amministrazione, potrÃ tornare a essere un punto di riferimento per cittadini e visitatori grazie alle sue potenzialitÃ paesaggistiche.

Un altro intervento ha interessato Piazza XVII Aprile, dove Ã¨ stato collocato un albero di ulivo all'interno della fontana. La scelta, oltre a valorizzare esteticamente la piazza, risponde anche a esigenze di sicurezza: la sistemazione consente infatti di ridurre i potenziali rischi legati alla struttura della fontana, in particolare per i bambini.

Secondo l'amministrazione comunale, questi lavori rappresentano il primo passo di un programma piÃ¹ ampio volto a riportare al centro dell'azione amministrativa la cura del patrimonio pubblico, la manutenzione e la valorizzazione degli spazi comuni. L'obiettivo dichiarato Ã¨ rendere Poggio Sannita un paese sempre piÃ¹ ordinato, accogliente e vivibile, in linea con gli impegni assunti durante la campagna elettorale.