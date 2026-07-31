Campobasso Summer Festival, weekend di grandi concerti a Selvapiana: stasera Kid Yugi e Promessa, domani Caparezza

Si apre oggi un weekend di grandi eventi per il Campobasso Summer Festival. L’area di Selvapiana ospiterà infatti questa sera il doppio live di Kid Yugi e Promessa mentre domani sera è in programma il concerto di Caparezza. Per entrambe le serate i biglietti sono ancora disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita abituali.

KID YUGI – Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi,rapper pugliese classe 2001. Nato e cresciuto a Massafra(Taranto) inizia a fare rap dalla prima adolescenza. Nel 2022 pubblica il primo album “The Globe” (disco di platino). Nel 2023 ha pubblicato l’EP in collaborazione con Night Skinny, “Quarto di Bue”, anticipato dal singolo “Massafghanistan” e dalla title track. A marzo 2024 è uscito l’album “I nomi del Diavolo”, certificato 5 volte platino, che non solo ha debuttato alla #1 della classifica album settimanale di FIMI/NIQ, ma è stato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). Nei primi tre giorni di uscita, inoltre, il brano “Eva” con Tedua si è piazzato alla 7° posizione dei singoli con il miglior debutto a livello globale. L’album è rimasto per oltre 26 settimane nella top10 della classifica degli album più venduti e ha venduto ad oggi oltre 250.000 copie. Kid Yugi conta oltre 3 milioni e 700 mila ascoltatori mensili su Spotify e a oggi l’artista ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali ed è tra gli artisti più ascoltati in assoluto su Spotify Italia. All’inizio di quest’anno è invece uscito il suo ultimo album “Anche gli eroi muoiono”, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ e ha ottenuto la certificazione Platino in soli 7 giorni . Con oltre 67.000 copie vendute nella prima settimana, il disco diventa l’album più venduto al debutto nell’epoca dello streaming degli ultimi 12 anni, stabilendo un record assoluto nel panorama musicale italiano. “Anche gli eroi muoiono” rappresenta un successo senza precedenti sia in termini di vendite che di accoglienza critica, mettendo d’accordo pubblico e stampa specializzata. Numerose testate nazionali hanno celebrato il progetto come uno dei lavori più ambiziosi e ispirati del rap italiano contemporaneo.

PROMESSA - Pietro Messa, in arte Promessa, classe 2003 di Milano, zona Bicocca. Inizia ad approcciarsi alla musica rap già da bambino grazie a suo fratello. Alle medie inizia a scrivere senza mai pubblicare nulla, finché nel periodo di chiusura per il covid decide di far uscire i primi freestyle su Instagram. Tra il 2020 e il 2021 esce su Spotify da indipendente con 2 singoli “Figlio della Calle” e “questo ed altro” e successivamente con un Ep di 6 tracce “Time”. A fine 2021 esce con 3 freestyle su Instagram che riscuotono un discreto successo e lo rendono noto tra i ragazzi della periferia nord di Milano. La particolarità di Promessa è l’autenticità del personaggio molto street e il saper rappare molto bene senza doversi per forza piegare alle mode musicali del momento con una tendenza oldschool in chiave innovativa. A cavallo tra il 2022 e il 2023 inizia a pubblicare su Spotify numerosi singoli con cadenza regolare che iniziano a dar forma alla sua identità artistica. Nel marzo del 2024 pubblica il suo primo progetto ufficiale: "Danza del Grano", l'album in poco meno di 9 mesi totalizza più di 1,5 milioni di streams iniziando ad attirare le attenzioni del pubblico e degli addetti ai lavori.

A metà del 2024 parte la prima vera collaborazione artistica continuativa con il suo produttore e direttore artistico Idua con cui nasce una chimica unica che si traduce in brani come "Chicchi di Mais" e "Stessi Pareri" che iniziano a dare un'identità artistica molto definita al progetto.Nel 2025 esce l’EP Vite Sgrammate, otto tracce che esplorano con lucidità le contraddizioni e le disillusioni del quartiere. La sua presenza nella posse track Players Club ’25, prodotta da Night Skinny , lo consacra definitivamente tra le promesse più interessanti della nuova scena rap italiana. A marzo 2026 Promessa pubblica “Morendo ad occhi aperti”, il suo terzo album di 15 tracce, anticipato da “La Vita che Vivo” a febbraio.

CAPAREZZA - Artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli ultimi 3 album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. Un ritorno attesissimo che arriva dopo il momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di rivedersi presto sul palco. Il tour si è aperto il 26 giugno al Rock in Roma e attraversa altre 20 città italiane, tra queste Campobasso, fino alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026. Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è una delle figure più carismatiche e innovative della scena musicale italiana. Nato a Molfetta, in Puglia, ha saputo ridefinire i confini del rap e del cantautorato grazie a una miscela unica di ironia, impegno sociale e sperimentazione sonora. Con una carriera che attraversa oltre due decenni, Ha pubblicato undici album in studio, tra cui capolavori come Verità Supposte (2003), Il Sogno Eretico (2011) e Prisoner 709 (2017). Il suo ultimo lavoro è Orbit Orbit, uscito quest’anno. Il suo stile musicale è un mosaico di generi e influenze, spaziando dal rap alla musica d’autore, passando per contaminazioni punk e sonorità orchestrali. I testi, sempre ricchi di giochi di parole e riferimenti colti, affrontano temi come l’alienazione, la critica al consumismo e la ricerca di autenticità in una società sempre più artificiale. Caparezza cita tra le sue influenze artisti eclettici come Frank Zappa, i Beastie Boys e Giorgio Gaber, confermando il suo spirito libero e poliedrico. I concerti di Caparezza sono vere esperienze multisensoriali: spettacoli teatrali in cui musica, scenografia e interazione con il pubblico si fondono in un evento travolgente. I fan lo descrivono come un artista capace di trasformare un concerto in una festa collettiva, ricca di energia e momenti di riflessione. Dai brani più esplosivi come Fuori dal Tunnel e Vieni a Ballare in Puglia, agli intermezzi più intimi, ogni performance lascia il pubblico emozionato e con la voglia di tornare. Secondo i fan più affezionati, l’atmosfera ai suoi live è unica, un mix di pura adrenalina e momenti in cui senti davvero il peso e la bellezza delle parole.