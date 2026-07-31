Sesto Campano, si ribalta un carrello irrigatore semovente: illeso lâ€™autista del mezzo

Ieri sera, poco prima delle 21:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Sesto Campano, in localitÃ Roccapipirozzi, lungo via Pedemontana, a seguito di un incidente agricolo che ha coinvolto il ribaltamento di un carrello irrigatore semovente.

Secondo quanto riferito, il mezzo si Ã¨ ribaltato a causa del cedimento del terreno mentre usciva dai campi agricoli.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale, supportate anche dallâ€™autogrÃ¹, che hanno provveduto a rimettere in asse il carrello e a liberare la sede stradale. Non si registrano feriti: illeso lâ€™autista del mezzo agricolo. Lâ€™intervento si Ã¨ concluso dopo circa due ore con la messa in sicurezza dellâ€™area.



