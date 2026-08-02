Due interventi dei Vigili del Fuoco: incendio spento a Termoli, ricerche di un disperso a Campomarino

Nella giornata odierna, domenica 2 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli Ã¨ intervenuta per un incendio di vegetazione sviluppatosi nei pressi di via Mincio, nel comune di Termoli.

Le fiamme, alimentate dalle elevate temperature e dalla vegetazione secca, stavano rapidamente propagandosi in direzione di alcune abitazioni. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere e spegnere l'incendio, evitando che il rogo coinvolgesse le case e provocasse ulteriori danni.

Contemporaneamente, altre unitÃ del Comando dei Vigili del Fuoco sono impegnate nel comune di Campomarino nelle operazioni di ricerca di una persona dispersa, intervento avviato nella tarda serata di ieri.

Alle attivitÃ di soccorso prendono parte due unitÃ SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) specializzate nellâ€™impiego dei droni, due operatori TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso), un Funzionario Tecnico responsabile del coordinamento delle operazioni di soccorso e cinque unitÃ operative impegnate nelle attivitÃ di ricerca sul territorio. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Campomarino, la Polizia Municipale, la Polizia Stradale e le associazioni di volontariato.