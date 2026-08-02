Ondate di calore: attivi i bollettini del Ministero della Salute per l'estate 2026

Le ondate di calore rappresentano uno dei principali rischi climatici per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti particolarmente vulnerabili. Si verificano quando per piÃ¹ giorni consecutivi si registrano temperature molto elevate, spesso accompagnate da elevata umiditÃ , intenso irraggiamento solare e scarsa ventilazione.

Per informare la popolazione e favorire la prevenzione, il Ministero della Salute pubblica quotidianamente i bollettini sulle ondate di calore relativi a 27 cittÃ italiane. I bollettini riportano le previsioni del livello di rischio a 24, 48 e 72 ore, consentendo ai cittadini e ai servizi sanitari di adottare le necessarie misure di prevenzione.

Per la stagione estiva 2026, il servizio Ã¨ attivo dal 25 maggio al 20 settembre. I bollettini vengono aggiornati dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ a partire dalle ore 11:00 e sono consultabili anche tramite l'applicazione "Caldo e Salute", disponibile per dispositivi Android.

L'ultima versione disponibile Ã¨ stata aggiornata il 1Â° agosto 2026 e comprende le previsioni per le seguenti cittÃ :

Ancona

Bari

Bologna*

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino**

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

I livelli di allerta sono classificati secondo una scala da 0 a 3:

Livello 0 â€“ Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute.

Livello 1 â€“ Condizioni che possono precedere un'ondata di calore; Ã¨ consigliata particolare attenzione per le persone piÃ¹ fragili.

Livello 2 â€“ Temperature elevate con possibili effetti sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone con malattie croniche.

Livello 3 â€“ Ondata di calore intensa e persistente con effetti significativi sulla salute dell'intera popolazione.

Per Bologna e Torino i bollettini sono predisposti rispettivamente da ARPA Emilia-Romagna e ARPA Piemonte.

Si raccomanda, durante le giornate piÃ¹ calde, di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere acqua con regolaritÃ , mantenere gli ambienti freschi e prestare particolare attenzione alle persone piÃ¹ vulnerabili.

Bollettino di riferimento: 1Â° agosto 2026.