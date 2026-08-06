Agnone, al "Caracciolo" attive le prenotazioni per visite e interventi di chirurgia

Importanti novità per l'assistenza sanitaria nell'Alto Molise. All'Ospedale "San Francesco Caracciolo" di Agnone prendono ufficialmente il via le attività legate alla SSD Week and Day Surgery (Chirurgia Generale), affidata alla gestione del Dott. Fabrizio Pastena. L'attivazione del servizio, che rientra nel piano di riorganizzazione della rete chirurgica e nell'istituzione della Struttura Semplice Dipartimentale incardinata presso il P.O. "Veneziale" di Isernia, segna un passo concreto verso il potenziamento dei servizi di chirurgia sul territorio. Per la struttura di Agnone sono state attivate sia le agende per i primi accessi, sia quelle interne per la programmazione dell'attività chirurgica: -

Prime visite di chirurgia generale: le agende pubbliche per la prenotazione delle prime visite ambulatoriali di Week and Day Surgery sono state aperte e rese visibili sul portale e sulla App CUP della Regione Molise. I cittadini potranno quindi prenotare direttamente le prestazioni chirurgiche di primo accesso. - Interventi chirurgici: contestualmente è stata abilitata l'agenda interna, riservata alla gestione e alla programmazione degli interventi in regime ambulatoriale e di Day Surgery eseguiti dall'équipe del Dr. Pastena.

“L'avvio formale delle agende del presidio alto-molisano – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - risponde all'esigenza di offrire risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute della popolazione, riducendo le liste d'attesa e consentendo ai pazienti dell'area di accedere alle prestazioni chirurgiche direttamente presso il presidio "Caracciolo", senza dover necessariamente spostarsi verso altri centri regionali o fuori i confini molisani. Un segnale chiaro di attenzione e valorizzazione garantendo la continuità assistenziale ed una presa in carico tempestiva”