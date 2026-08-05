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AG FEST, buona la prima: Daniele Silvestri incanta il pubblico di Agnone

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Grande partecipazione di pubblico questo pomeriggio, 5 agosto, alle Piscine di Santa Lucia di Agnone per il concerto di Daniele Silvestri, protagonista della prima edizione di AG FEST. Un'affluenza significativa ha accolto il cantautore romano, confermando il forte richiamo di un artista tra i piÃ¹ apprezzati della musica d'autore italiana. Daniele Silvestri

Silvestri, noto per la qualitÃ  dei suoi testi e per la capacitÃ  di affrontare temi sociali e civili con intelligenza e sensibilitÃ , ha conquistato il pubblico con un repertorio ricco di successi, alternando brani storici e canzoni piÃ¹ recenti. La sua musica, capace di unire ironia, poesia e impegno, continua a coinvolgere generazioni di ascoltatori, rendendo ogni suo concerto un'esperienza intensa e partecipata.

L'evento, ospitato nello splendido scenario del Santa Lucia Park, ha rappresentato uno dei momenti piÃ¹ attesi dell'estate agnonese, regalando emozioni e applausi a un pubblico numeroso e caloroso.

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