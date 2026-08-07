Nomadi a Montenero di Bisaccia, domani il grande ritorno dopo 27 anni

Lâ€™attesa Ã¨ finita: domani, 8 agosto, i Nomadi saliranno sul palco di Piazza della LibertÃ a Montenero di Bisaccia, recuperando lâ€™appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 16 maggio.

Il gruppo emiliano, considerato il piÃ¹ longevo dâ€™Italia, torna cosÃ¬ a Montenero di Bisaccia dopo 27 anni. Il concerto rientra nel programma civile dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bisaccia e di San Nicola ed Ã¨ organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con Muzak Eventi del vastese Nando Miscione.

Nei giorni precedenti alla data originaria avevamo intervistato Beppe Carletti (lâ€™intervista completa), storico tastierista e fondatore dei Nomadi insieme al compianto Augusto Daolio, che aveva raccontato la soddisfazione di tornare a Montenero di Bisaccia dopo quasi tre decenni e il legame speciale che da sempre unisce il gruppo al proprio pubblico.



Â«Il concerto si fa insieme: bisogna annullare le distanze tra il palco e chi sta sottoÂ», ci aveva spiegato Carletti, sottolineando come ogni esibizione rappresenti un momento di condivisione. Un rapporto costruito in oltre sessantâ€™anni di carriera e alimentato da canzoni che continuano a emozionare intere generazioni. Parlando delle canzoni che hanno segnato la storia del gruppo, aveva aggiunto: Â«Molti dei nostri brani sono attuali ancora oggi, anche se hanno cinquantâ€™anniÂ».