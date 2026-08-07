Trivento, torna il Triven|Tone Music Festival: John Lynch presidente di giuria

Per la sua 3Â° edizione il Triven|Tone Music Festival va in scena con una serata di grande musica, sabato 8 agosto nella suggestiva cornice della Scalinata di San Nicola a Trivento.

Il Festival, organizzato dallâ€™associazione culturale "La Storia di Serafino" in collaborazione con la Pro Loco Terventum, con il patrocinio del Comune di Trivento e con il contributo del Main Sponsor Fondazione BCC Valle del Trigno, ambisce a valorizzare la musica emergente: 8 i partecipanti di questa 3Â°edizione, artisti e band, che a partire dalle 21.30 di sabato 8 agosto si alterneranno sul palco nellâ€™esecuzione di un proprio brano originale e di una cover.







Ecco i nomi che lâ€™organizzazione ha svelato nei giorni scorsi sui social: Atipico, Blue Monday Band, Daria Tanno, Dario Distasi, Fascal, Federico Orlando, MANGRA Band e Monev.

A decretare i vincitori sarÃ una giuria di altissima caratura, composta da personalitÃ con un'esperienza pluriennale in campo artistico e musicale e presieduta da John Lynch, attore di fama internazionale e cittadino onorario di Trivento, protagonista di cult come Nel nome del padre e Best. Con lui in giuria ci saranno Elisa Marianacci, Giulia Lozzi, Mario Scatolone, Mariangela Pavone, Mary Jo, Pippo Venditti e Stefano Sabelli.

La serata dell'8 agosto sarÃ condotta, anche per questa 3Â° edizione, da Enzo Luongo, presenza ormai consolidata del Triven|Tone Music Festival, che guiderÃ il pubblico lungo il percorso della competizione musicale, valorizzando con esperienza e sensibilitÃ artistica i protagonisti dell'evento.

I partecipanti si contenderanno 3 premi: il principale, il premio "Cristiano Paparella", sarÃ assegnato alla Miglior Canzone Originale e regalerÃ al vincitore lâ€™opportunitÃ di esibirsi al MEI 2026, tra i principali eventi dedicati alla musica indipendente italiana; un traguardo importante, reso possibile dalla partnership tra lâ€™Associazione La Storia di Serafino, il MEI e la Rete dei Festival.

L'appuntamento Ã¨ dunque fissato per sabato 8 agosto a Trivento,a partire dalle 20 con lâ€™opening dei Belladomanda, nella spettacolare cornice della Scalinata di San Nicola. Il Triven|Tone conferma il proprio impegno nella promozione dei linguaggi musicali contemporanei, riconoscendo nella musica un fondamentale strumento di inclusione, dialogo e partecipazione. Attraverso il sostegno ai talenti emergenti e alla sperimentazione artistica, il Festival crea occasioni di incontro e confronto tra persone, culture e sensibilitÃ diverse. Al tempo stesso, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Molise, rafforzando il legame tra creativitÃ , identitÃ territoriale e sviluppo culturale della comunitÃ .