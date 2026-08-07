Violenta tromba dâ€™aria tra Venafro e Pozzilli: alberi abbattuti e sei interventi dei Vigili del Fuoco

Una violenta tromba dâ€™aria ha interessato nel pomeriggio la Valle del Volturno, colpendo in particolare i comuni di Venafro e Pozzilli. Il fenomeno, verificatosi poco dopo le ore 16:00, ha provocato la caduta di numerosi alberi e disagi alla circolazione stradale. Le criticitÃ maggiori si sono registrate lungo la viabilitÃ dei due comuni, dove sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia per la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza delle aree interessate. A Pozzilli si Ã¨ resa necessaria la chiusura di Viale dellâ€™Industria a causa della presenza di alberi di alto fusto, radicati allâ€™interno di una proprietÃ privata, che presentavano un elevato rischio di caduta sulla carreggiata. Tra le ore 16:00 e le ore 20:00 il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia ha effettuato complessivamente sei interventi tra Venafro e Pozzilli per fronteggiare le conseguenze del maltempo e ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilitÃ . Le operazioni si sono concluse senza che si registrassero feriti.