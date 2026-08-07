Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Jelsi, incendio in una rimessa agricola: salvati animali e mezzi

Danni limitati alla sola struttura.

AttualitÃ 
Condividi su:

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono intervenute oggi in localitÃ  Piane, nel territorio comunale di Jelsi, per domare un incendio sviluppatosi allâ€™interno di una rimessa agricola.


Le operazioni di spegnimento, avviate dalle 12, hanno consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alla struttura adiacente e ai terreni circostanti.

Non si registrano persone coinvolte nÃ© feriti. Tratti in salvo tutti gli animali e i mezzi agricoli, mentre i danni sono stati limitati alla sola struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione.

Condividi su:

Seguici su Facebook