Forte temporale sullâ€™Alto Molise: vento, pioggia e grandine, temperatura in calo

Un violento temporale si Ã¨ abbattuto intorno alle 15.30 sullâ€™Alto Molise, accompagnato da raffiche di vento molto forti, pioggia intensa e una violenta grandinata.
Il passaggio della perturbazione ha provocato anche un sensibile abbassamento delle temperature. Ad Agnone, alle ore 18, la colonnina di mercurio segnava 22 gradi, dopo il deciso calo termico registrato nel corso del pomeriggio.
Il fronte temporalesco ha interessato diverse zone dellâ€™Alto Molise, creando momenti di forte apprensione soprattutto per lâ€™intensitÃ del vento e della grandine.
Fortunatamente, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, al momento non si registrano danni rilevanti riconducibili al maltempo. Le squadre sono comunque rimaste impegnate nel monitoraggio della situazione, mentre il quadro meteorologico Ã¨ andato progressivamente migliorando.
Il violento episodio temporalesco ha dunque segnato un brusco cambio delle condizioni atmosferiche, con il passaggio in poche ore da temperature estive a un clima decisamente piÃ¹ fresco.