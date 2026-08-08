Disposta la chiusura di un esercizio commerciale da parte della Polizia di Stato di Campobasso

In data 7 agosto, con provvedimento adottato ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Questore di Campobasso ha disposto la cessazione immediata dell'attivitÃ di vicinato alimentare di un esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino del capoluogo, dove, negli ultimi mesi, sono stati effettuati numerosi interventi da parte della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine.

Le verifiche svolte hanno consentito di riscontrare, in piÃ¹ occasioni, la presenza all'interno dell'attivitÃ di soggetti con precedenti di polizia, facendo cosÃ¬ emergere che il locale era abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Inoltre, sulla base dei controlli di competenza effettuati dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, Ã¨ stato appurato che l'esercizio commerciale, gestito da un cittadino extracomunitario, era privo delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Pertanto, in base alla normativa di settore, oltre all'immediata cessazione dell'attivitÃ , al titolare Ã¨ stata comminata anche un'ingente sanzione amministrativa.



