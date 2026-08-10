Trivento, successo per il 7° Raduno 500 e Auto d’Epoca: il Club Terventum guarda già al prossimo anno

Si è concluso con piena soddisfazione degli organizzatori il 7° Raduno 500 e Auto d’Epoca “Città di Trivento”, promosso dal Club 500 & Auto d’Epoca Terventum con il patrocinio del Comune.

Nonostante le difficoltà affrontate nell’organizzazione della manifestazione, l’evento ha fatto registrare una partecipazione importante, con circa 100 vetture complessive, tra cui quelle di delegazioni di club molisani e abruzzesi, confermando l’interesse per un appuntamento ormai consolidato e atteso dagli appassionati di auto storiche.

Il presidente Angelo Mastroiacovo e tutto il direttivo del Club Terventum esprimono profonda soddisfazione per il risultato raggiunto con la settima edizione e rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla realizzazione della manifestazione. Un grazie va al Comitato Feste San Nicola, all’Associazione Il Cenobio, al Team Meteora, ai bar Ciccarella, 2 di Pikke e La Terrazza, ai soci del Club, agli sponsor e a tutte le persone che hanno collaborato, sostenendo l’iniziativa con la propria disponibilità.



A commentare la riuscita della manifestazione è il direttivo del Club Terventum: «Questa edizione ci ha messo davanti ad alcune difficoltà, ma siamo riusciti a superarle grazie alla forza del gruppo – spiegano –. La piena riuscita del raduno dimostra ancora una volta che, quando si è uniti e ognuno dà il proprio contributo, si possono realizzare cose belle. È questo lo spirito che vogliamo continuare a portare avanti: collaborazione, entusiasmo e voglia di stare insieme».

Archiviata la settima edizione, gli organizzatori guardano già al futuro. L’appuntamento è al prossimo anno, con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso e continuare a far crescere una manifestazione costruita, anno dopo anno, con la partecipazione di tutta la comunità.