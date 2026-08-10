Alla fonte, come una volta: oggi rivivono le lavandaie di un tempo

Suggestiva rievocazione delle antiche lavandaie, riportando alla memoria gesti, usanze e atmosfere di un tempo. La rievocazione si Ã¨ svolta presso lo storico Fontanile di San Lorenzo, situato nella zona archeologica, un luogo che conserva ancora oggi il fascino della storia e delle tradizioni della comunitÃ .

Per qualche ora, l'antico fontanile Ã¨ tornato ad animarsi come accadeva tanti anni fa, quando l'acqua era una presenza preziosa e indispensabile nella vita quotidiana e nelle case non esistevano ancora nÃ© l'acqua corrente nÃ©, tantomeno, le lavatrici.

Una volta, infatti, fare il bucato era un lavoro lungo e faticoso, affidato soprattutto alle donne. La biancheria veniva raccolta e trasportata a piedi, spesso in grandi ceste, fino ai fontanili, ai lavatoi, ai fiumi o alle sorgenti.

Qui le donne trascorrevano ore chine sull'acqua, strofinando i panni, risciacquandoli e strizzandoli con le mani. Si utilizzavano saponi semplici, spesso preparati in casa, e la forza delle braccia sostituiva quella delle moderne lavatrici.

Ma quei luoghi non erano soltanto spazi di lavoro. Il fontanile e il lavatoio erano anche luoghi di incontro e di socialitÃ . Mentre le mani erano impegnate nel bucato, le donne parlavano, si raccontavano le vicende delle famiglie e del paese, si scambiavano consigli e condividevano momenti della loro vita quotidiana.

La rievocazione restituisce cosÃ¬ vita a una pagina della memoria popolare, riportando al Fontanile di San Lorenzo quei gesti semplici e antichi che appartengono alla storia del paese.

Un modo per ricordare non soltanto come si lavavano i panni una volta, ma anche come si viveva, come ci si incontrava e come, attorno a una fonte d'acqua, si costruivano relazioni e si tramandavano storie.

PerchÃ© le fontane e i fontanili di un tempo non erano soltanto luoghi dove prendere l'acqua o fare il bucato: erano luoghi della comunitÃ , custodi silenziosi di una memoria che oggi torna a vivere.