A Agnone rinasce la Notte Arancione: il grande successo firmato dai giovani della cittÃ 

Dopo oltre dieci anni di attesa, la Notte Arancione Ã¨ tornata a far brillare Agnone. La manifestazione, nata per celebrare il prestigioso marchio di qualitÃ del Touring Club Italiano assegnato ai borghi d'eccellenza per patrimonio e accoglienza, Ã¨ stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale su proposta dei giovani eletti e candidati del paese.

La regia dell'evento Ã¨ stata affidata a due giovanissimi protagonisti: Leonardo D'Onofrio, consigliere da poco maggiorenne, ed Emilio Orlando, candidato non eletto per un soffio. Insieme a una squadra entusiasta di volontari, alle attivitÃ commerciali locali e al supporto del Comune, i due hanno riportato in vita una festa collettiva capace di far registrare il tutto esaurito.

Agnone Ã¨ tornata a pullulare di gente, accogliendo tantissimi visitatori giunti anche da fuori comune per un programma ricco e trasversale:

Dai gonfiabili per i piÃ¹ piccoli alla musica dal vivo, fino agli spettacoli in strada, alla gastronomia e agli stand artigianali.

L'evento ha dimostrato come la combinazione tra festa ed eccellenza del borgo sia la chiave vincente per attrarre turisti, favorire il turismo di ritorno e dare ossigeno all'economia locale.

Una piazza viva che ha unito bambini, adulti e "diversamente giovani" in un clima di pura condivisione.

Il successo di questa edizione conferma quanto le idee delle nuove generazioni possano rivitalizzare i territori delle aree interne. E ora, visto lo straordinario risultato, la domanda da parte di tutta la comunitÃ sorge spontanea: Leonardo ed Emilio, a quando la prossima grande festa?