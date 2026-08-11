La "mamma della famiglia nel bosco" presenta il suo libro ad Agnone: Catherine Birmingham incontra il pubblico tra memoria e battaglia legale

Ritorno alla natura, vita off the grid e centralitÃ della famiglia sono i temi al centro di "La mia veritÃ - Memorie e pensieri della mamma nel bosco" (ed. Solferino), il volume scritto da Catherine Louise Birmingham. L'autrice presenterÃ il suo libro il prossimo 22 agosto ad Agnone (Isernia), in un incontro promosso dal sindaco Daniele Saia, dopo la tappa a Valle dell'Angelo guidata dal neuropsichiatra infantile e sindaco Salvatore Iannuzzi.

Nel testo, diviso in sette capitoli, Catherine e il marito Nathan ripercorrono le motivazioni che nel 2016 li hanno spinti ad abbandonare i modelli di consumo tradizionali per trasferirsi in un casolare a Palmoli (Chieti), crescendo lÃ¬ i loro tre figli. Un'analisi critica dello stress moderno e dell'inquinamento, a cui contrappongono uno stile di vita sostenibile e a contatto con la terra.

Nessun accenno diretto nel libro, tuttavia, alla delicata vicenda giudiziaria che li vede coinvolti: nove mesi fa il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilitÃ genitoriale della coppia per questioni legate all'abitazione, alla salute e all'istruzione parentale. In attesa degli sviluppi â€” con l'avvocato Simone Pillon che ha sollecitato una rapida decisione sul ricongiungimento familiare dopo aver sanato le criticitÃ contestate â€”, la presentazione di Agnone offre un'occasione di confronto sui valori e sulle scelte di vita raccontati dall'autrice. fonte: https://www.ansa.it/molise/notizie/2026/08/11/famiglia-nel-bosco-il-libro-di-catherine-nel-paese-piu-piccolo-della_8bd06c0e-318b-442e-bd08-39f8ca3aeae3.html