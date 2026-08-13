Carabinieri Forestali cercano un conducente di mezzi pesanti: domanda il 26 e 27 agosto a Isernia

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia - Castel di Sangro cerca una unità a tempo determinato. Domande al Centro per l'Impiego di Isernia il 26 e 27 agosto

È stata avviata la procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987 per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di “Conducente di Mezzi Pesanti e Speciali”.

L’incarico sarà a tempo determinato, con scadenza il 30 novembre 2026, e a tempo pieno, per 39 ore settimanali. La persona selezionata sarà impiegata presso le sedi di lavoro gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia - Castel di Sangro, in particolare presso l’Area Faunistica di Montedimezzo e il C.S.E. Torre di Feudozzo.

La procedura è stata approvata con Determinazione Direttoriale n. 189 del 12 agosto 2026 dal Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro.

Come presentare la domanda

Gli interessati dovranno manifestare la propria adesione all’avviso dal 26 al 27 agosto 2026, recandosi presso il Centro per l’Impiego di Isernia.

La procedura prevede l’avviamento a selezione in numero doppio rispetto ai posti da coprire.

L’avviso e la relativa determinazione sono consultabili sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, nella sezione Albo Pretorio – Determinazioni Direttoriali.

Gli interessati sono invitati a consultare l’avviso ufficiale per verificare tutti i requisiti e le modalità di partecipazione.