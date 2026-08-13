Polonia, Senegal, Slovacchia e Messico ad Agnone: al via la XX edizione del Festival Internazionale del Folklore

Polonia, Senegal, Slovacchia e Messico protagonisti di una grande giornata di musica, danza e tradizioni. In programma anche la grande sfilata per le vie del paese e i 40 anni dei Dragoni del Molise

AGNONE â€“ Musica, colori, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano a incontrarsi ad Agnone con la XX edizione del Festival Internazionale del Folklore, promosso dal gruppo folklorico I Dragoni del Molise e dal Cenacolo Culturale Francescano Camillo Carlomagno.

Dopo alcuni anni di pausa, il Festival torna nella sua storica cornice di Piazza Giovanni Paolo II, in una giornata che vedrÃ protagoniste le delegazioni internazionali, i gruppi locali e l'intera comunitÃ agnonese.

La storica piazza agnonese assume un significato particolarmente importante per la comunitÃ : fu infatti il luogo che il 19 marzo 1995 accolse Papa Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita ad Agnone.

Il ritorno del Festival si lega inoltre a un altro importante riconoscimento per la cittÃ . Nel 2025, infatti, Agnone ha ricevuto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP) il prestigioso titolo di "Agnone CittÃ del Folklore", a testimonianza del valore e della vitalitÃ del patrimonio di tradizioni popolari custodito dalla comunitÃ .

A fare da apertura alla grande giornata di festa sarÃ , alle 18.00, la sfilata folkloristica per le vie del paese. Le delegazioni internazionali e i gruppi partecipanti al Festival sfileranno per le strade di Agnone, portando nel cuore della cittÃ musica, colori, costumi e tradizioni provenienti da diverse parti del mondo.

La sfilata partirÃ da Piazza Marsala e accompagnerÃ cittadini e visitatori verso il grande appuntamento serale, trasformando il centro cittadino in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. SarÃ un momento di incontro e condivisione nel quale il folklore potrÃ essere vissuto da vicino dall'intera comunitÃ .

La serata prenderÃ il via alle 21.00.

SarÃ un vero e proprio viaggio intorno al mondo, con quattro prestigiose delegazioni internazionali provenienti da Polonia, Senegal, Slovacchia e Messico, chiamate a portare sul palco le proprie tradizioni attraverso musica, danza, costumi e spettacolo.

Per il gruppo folklorico agnonese sarÃ una serata dal valore particolarmente simbolico. Nato ufficialmente nel 1986, il gruppo si appresta infatti a celebrare i suoi 40 anni di attivitÃ , un traguardo che verrÃ festeggiato il prossimo 16 ottobre, a quarant'anni esatti dalla prima storica esibizione del gruppo a MontrÃ©al, in Canada.

Da allora, I Dragoni del Molise hanno portato in Italia e all'estero la cultura popolare dell'Alto Molise, attraverso canti, musiche, danze e tradizioni della civiltÃ contadina, diventando nel tempo uno degli ambasciatori dell'identitÃ agnonese.

Il quarantesimo anniversario si intreccia cosÃ¬ con il riconoscimento di Agnone CittÃ del Folklore, dando alla XX edizione del Festival un significato ancora piÃ¹ profondo: celebrare il passato, vivere il presente e continuare a costruire, attraverso la cultura popolare, ponti di amicizia tra comunitÃ .

La XX edizione del Festival Internazionale del Folklore si presenta dunque come una grande festa dell'identitÃ e dell'incontro: quattro Paesi, quattro culture, infinite tradizioni e un'unica grande piazza capace di trasformarsi, per una notte, in una finestra aperta sul mondo.

Dalla sfilata pomeridiana alla grande serata in Piazza Giovanni Paolo II, Agnone torna cosÃ¬ a essere protagonista del folklore internazionale, confermando il valore di quelle tradizioni che non appartengono soltanto al passato, ma rappresentano una straordinaria occasione di incontro, dialogo e costruzione del futuro.



