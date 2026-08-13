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Carpinone, cade sul Sentiero Porta Mulino: soccorso dai Vigili del Fuoco

AttualitÃ 
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Carpinone, cade sul Sentiero Porta Mulino: soccorso dai Vigili del Fuoco

Intervento intorno alle 13 per soccorrere una persona rimasta infortunata lungo il sentiero

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia Ã¨ intervenuta intorno alle ore 13 di oggi a Carpinone, per un intervento di soccorso a persona a seguito di una caduta lungo il Sentiero Porta Mulino.

L'infortunato Ã¨ stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in sicurezza in un luogo accessibile, dove Ã¨ stato affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto.

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