Carpinone, cade sul Sentiero Porta Mulino: soccorso dai Vigili del Fuoco
Intervento intorno alle 13 per soccorrere una persona rimasta infortunata lungo il sentiero
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia Ã¨ intervenuta intorno alle ore 13 di oggi a Carpinone, per un intervento di soccorso a persona a seguito di una caduta lungo il Sentiero Porta Mulino.
L'infortunato Ã¨ stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in sicurezza in un luogo accessibile, dove Ã¨ stato affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto.