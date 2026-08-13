Lotto Zero, dubbi sul monitoraggio dellâ€™aria: Â«Servono verifiche sui datiÂ»

Arpa Molise ha pubblicato il Piano di Monitoraggio del Lotto Zero redatto da ANAS nel 2021 e validato dall'Agenzia nel 2022, nonchÃ¨ i dati successivi relativi al progetto. Dal documento emerge che i monitoraggi si svolgono secondo una calendarizzazione in corso d'opera di 14 giorni a trimestre, aumentati a 21 in caso di pioggia, e si sono svolti per periodi di 28 giorni su trimestre per il monitoraggio ante operam, metodi assolutamente vietati in un'area in cui la Regione Molise, nel Piano Regionale di Zonizzazione, ha ipotizzato il superamento della soglia di valutazione superiore del PM2,5. In quel caso il D.lgs. 155/2010 impone un monitoraggio in continuo tramite stazioni fisse di misurazione.

Il Piano di Monitoraggio di Anas non poteva essere validato da Arpa Molise e nÃ© possono essere validati i dati che vengono inviati in quanto manca la condizione di legge del monitoraggio continuo in sede fissa. In queste condizioni il monitoraggio Ã¨ praticamente inesistente e l'assenza dei dati storici ante operam (la cd. baseline) costringe alla revoca dell'intera opera non essendo possibile una revisione della stessa mancando qualsiasi informazione, acquisita in conformitÃ alla legge, sui livelli degli inquinanti preesistenti e quelli attuali generati in corso d'opera. Queste assurditÃ le abbiamo sempre segnalate alle AutoritÃ ma nessuno ha inteso porre fine ad una prassi operativa che espone a rischio grave e incontrollato la popolazione e, in particolare, le due scuole esistenti in zona, elementari ed asilo.

Prefettura e Procura della Repubblica prendano atto di una situazione che, ormai, Ã¨ fuori controllo. Vista la gravitÃ della situazione il Cantiere va immediatamente sequestrato per impedire l'ulteriore protrarsi del rischio incontrollato, e certificato, al quale Ã¨ esposta la popolazione.

Campobasso 13.08.2026 Alfonso Mainelli (firmato digitalmente) Area Matese Civico Movimento per Bojano e l'area matesina Bojano (CB). Info:3332612120 areamatesebojano@gmail.com. Web: areamatese.jimdo.com/