Incendio a Valle Amara, riprendono forza due focolai

ROSSELLO â€“ Torna a destare preoccupazione lâ€™incendio che interessa lâ€™area di Valle Amara. Nellâ€™ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco di Rosello, Alessio Monaco, viene segnalata la ripresa di due importanti focolai.

Uno dei fronti si trova proprio a Valle Amara, la zona da cui lâ€™incendio ha avuto origine. Lâ€™altro interessa invece lâ€™area di confine tra lâ€™Abetina di Rosello e Montecastelbarone, come mostrano le immagini diffuse dal territorio.

Le squadre di terra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile sono ancora impegnati sul posto e continuano a lavorare per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate.

Nel suo aggiornamento, il sindaco Monaco rivolge inoltre una raccomandazione alla popolazione, invitando tutti alla massima prudenza e a non avvicinarsi assolutamente alle zone interessate dallâ€™incendio.

Ãˆ inoltre importante evitare qualsiasi spostamento nellâ€™area, cosÃ¬ da non ostacolare le operazioni dei soccorritori e garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

La situazione resta monitorata e seguiranno ulteriori aggiornamenti sullâ€™evoluzione dellâ€™incendio.