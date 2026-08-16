Maltempo: rovesci e temporali su gran parte della Penisola

Allerta gialla meteo-idro in 13 regioni

Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerÃ fenomeni di instabilitÃ su parte della nostra Penisola, con rovesci e temporali anche intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedÃ¬ 17 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, lunedÃ¬ 17 agosto, allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni. Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma, 16 agosto 2026